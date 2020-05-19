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9 yaşındaki Defne yaralı baykuşu iyileştirdi

Bodrum’da boynundan yaralanan baykuşun tedavisini üstlenen 9 yaşındaki Defne, hayvanı evinde iyileştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:06:59 -
9 yaşındaki Defne yaralı baykuşu iyileştirdi

Bodrum’da boynundan yaralanan baykuşun tedavisini üstlenen 9 yaşındaki Defne, hayvanı evinde iyileştirdi. Baykuşun tedavisini yapan Defne hayvan iyileşince doğal ortamına salacaklarını söyledi.


Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan, evinebenbakarım.com’un sahibi Orkun Erol ve 9 yaşındaki kızı Defne, Küçükbük Mahallesi’nde bir yakını tarafından bulunan yaralı baykuşun bakımını üstlendi. Hayvanı tedavi için veteriner hekime götüren Erol, evin misafir yatak odasını baykuşa ayırdı. Erol, 9 yaşındaki kızı Defne ile birlikte burada hayvana bakıp tedavisini yapmaya başladı. Defne her gün kafasından yaralanan baykuşun pansumanını yapıyor. Baykuşu gündüzleri balkona çıkaran Defne, kuşu elleriyle beslemeyi de ihmal etmiyor. Yırtıcı bir hayvan olan baykuş ise Defne’yi gördüğünde sesini çıkarmıyor, saldırmıyor, elinden yemek yiyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Orkun Erol, “Bu yetişkin bir cüce baykuş. Diğer adı kukumav kuşu. Evde misafir yatak odasını tahsis ettik. Başından muhtemelen bir saçma yarası almış. Veteriner, kedi ya da başka bir yırtıcı kuş yapmaz dedi. Kuşbaşı eti küçük parçalara ayırıp cımbızla besliyoruz. İlk iki gün az yedi ama sonra kızım beslemeye başlayınca iş değişti. Bahçe geniş, kontrollü olarak uçurmaya çalışıyoruz, çok az gidebiliyor. Veteriner ‘nörolojik bir durumu olup olmadığı zamanla anlaşılır, şu an travma safhasında’ dedi. Amacımız iyileştikten sonra doğaya, ait olduğu yere salmak. Ancak nörolojik bir sıkıntısı olursa seve seve bakımını üstleneceğim. Korona virüs olayından sonra sokaklar evcil hayvanlarla doldu. Hayvanları, bulaştırır diye salıyorlar. Haliyle insan dostu olmuş olan bu yırtıcı ya da evcil hayvanlar her zaman güzel karşılanmıyor. Şu an çok enerjik ama ensesi delik. Antibiyotikle tedavisini uyguluyor, B vitamini takviyesi yapıyoruz. Gündüz balkonda akşam odada bakıyoruz” diye konuştu.

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