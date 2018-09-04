9 yaşındaki çocuk, evlerine gelen misafiri av tüfeğiyle yaraladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, misafirliğe gelen komşusunu doğrulttuğu av tüfeğinin ateş alması sonucu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde Fatma Arık, komşusu Fatma G'nin evine misafirliğe gitti. Fatma G'nin 9 yaşındaki oğlu M.G, babasına ait av tüfeğiyle Arık'a "Seni vurayım mı?" diyerek tüfeği doğrulttu. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Arık, elinden yaralandı.

Arık, 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.