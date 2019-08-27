0553 313 94 23

9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası

- Sakarya'da iki gün sürecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 950 sporcu katılıyor

27 Ağustos 2019 Salı 15:21
9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası


SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Romanya, Yunanistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 950 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde "Yıldızlar" kategorisinde tatamiye çıkan sporcular, madalya almak için büyük çaba sarf etti.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği turnuva, yarın "Ümitler" ve "Büyükler" kategorisinde yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Judo İl Temsilcisi Bayram Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında yapıldığını aktararak, "Birçok ülkeden sporcu katılıyor, biz onlara gidiyoruz, onlar bize geliyor. Judonun olimpiyatları gibi bir turnuva oldu. Türkiye, bu organizasyonu her sene bekliyor. Bugün yıldızlar kategorisi, yarın da ümitler ve büyükler şampiyonası var." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:21
  1. 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası
  2. judo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret
    1. Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi..
    2. İmamoğlu hakaretler yağdırmıştı!..
    3. Alaplı’da FETÖ’den 1 gözaltı
    4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci..
    5. Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından..
    6. Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    7. Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkını..
    8. Minik güreşçi milli takım kampında
    9. Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama
    10. Mehmet Ali Şahin'den 'güvenli bölge'..
    11. Belediye deposunda FETÖ/PDY ilişkili..
    12. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    13. Belçika'dan başörtüsü kararı
    14. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    15. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    16. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    17. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    18. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    19. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    20. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    21. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    22. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    23. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    25. Voleybolda fikstür çekildi
    26. Eşini sokak ortasında boğazından..
    27. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    28. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    29. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    30. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’