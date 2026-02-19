  • İSTANBUL
9 torbacıya daha gereken yapıldı

Uşak’ta uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Karahallı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 361 gram sentetik uyuşturucu, 300 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 392 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 liraya el konuldu.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

