9 terörist daha öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla darbe vurulmaya devam ediliyor.
9 terörist daha öldürüldü
MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.