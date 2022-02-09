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Gündem 9 terörist daha öldürüldü
Gündem

9 terörist daha öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 14:57:00 - 2022-02-09 15:25:57
9 terörist daha öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya karşı yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlarla darbe vurulmaya devam ediliyor.

 

9 terörist daha öldürüldü

MSB: Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

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