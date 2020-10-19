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Eğitim 9. sınıflara okul ne zaman açılacak?
Eğitim

9. sınıflara okul ne zaman açılacak?

Diğer sınıflara okullar ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim kademeli olarak başladı. 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde yüz yüze eğitim haftanın iki günü için başladı. Diğer sınıfların eğitimleri ise uzaktan devam ediyor. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler 9. sınıflar için okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. 9. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:46:00 -
9. sınıflara okul ne zaman açılacak?

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir savaş veriyor. Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan bu hastalık sebebiyle yaşamını yitiriyor. Koronavirüs salgınına karşı ilaç ve aşı çalışmaları ise sürüyor. En iyimser tabloyla 2021 yılının ilk aylarında aşıların kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor. Ancak bu salgına kaşı hepimizin elinde son derece kıymetli bir korunma yolu var. Elbette maske, mesafe ve hijyen… Pandemi döneminden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde eğitim online yürütülmeye başlandı.

Ülkemizdeki uzaktan eğitim sistemi diğer ülkelerinde de takdirini kazanacak kadar donanımlı. 31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de okul öncesi ve 1. sınıflar kademeli olarak okula başladı. 21 Eylül-12 Ekim arasında okullarda ciddi sorunların yaşanmaması ve tedbirlere harfiyen uyulması sebebiyle 1. ,2., 3., 4., 8. ve 12 sınıflar ile meslek liselerinde eğitim başladı. Bazı sınıfların ise eğitimlerine halen uzaktan devam ediyor. Peki, 9.sınıf öğrencileri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

9. sınıflara okul ne zaman açılacak?

9. sınıflar için henüz yüz yüze eğitim başlamadı. Öğrenciler okullarına ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor. Konu hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gelecek iki, üç hafta boyunca Bilim Kurulu’nun değerlendirme yapacağını ve salgının seyrine göre kararın açıklanacağını belirtti. Bakan Selçuk, “Henüz bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak” dedi. 

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