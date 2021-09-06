9. sınıf dersleri lise 1 dersleri hangileri 9. Sınıfın müfredatı 2021 2022

9. sınıf dersleri hangileri? Lise 1'de kaç ders var? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 222 Eğitim Öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre öğrenciler yarıyıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında yapacak ve karneler 17 Haziran 2022’de karnelerini alarak yaz tatiline çıkacaklar. Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

9. Sınıfta hangi dersler var?

2021 2022 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başaldı. Milyonlarca öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı. Bu sene lise 1. sınıfta okuyan öğrenciler lise 1. sınıf derslerini sorguluyor. Peki 9. sınıfta hangi dersler var? 9. sınıf dersleri hangileri? İşte lise 1 (9. sınıf) dersleri 2021 2022 9. sınıf müfredatı...

1-Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

3-Tarih - 2 saat

4-Coğrafya - 2 saat

5-Matematik - 6 saat

6-Fizik - 2 saat

7-Kimya - 2 saat

8-Biyoloji - 2 saat

9-Birinci Yabancı Dil - 4 saat

10-İkinci Yabancı Dil - 2 saat

11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

12-Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat