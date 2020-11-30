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Gündem 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi
Gündem

9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 05:19:00 -
9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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