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9 milyon hastaya sürpriz fatura

SGK İlaç Geri Ödeme Komisyonu sistemde bir değişikliğe gitti. Buna 15 Eylül’den itibaren ilaçta referans kodlamasına geçildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 06:09
9 milyon hastaya sürpriz fatura

Astım ve KOAH hastalarının raporlu ilaçlarından kutu başına 14 ila 20 lira arasında fiyat farkı ödemesi çıkmaya başladı. Raporlu olmalarına rağmen üç kutu ilaç için 55 lira fark istenmesi hastaları zor durumda bıraktı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan Hürriyet’e şunları söyledi:

“Türkiye’de 5 milyona yakın KOAH, 4 milyona yakın da astım hastası var. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ‘Formoterol fumarat+budesonid’ ihtiva eden ilaçlar piyasada değişik isimlerde, farklı formüllerde ve farklı cihazlarla kullanıma hazır şekilde bulunuyor. Uygulamanın farklı teknolojilerle üretilmiş cihaz ve dozaj formlarının etkin madde temelli bir hesaplama yöntemiyle hesaplanarak oluşturulması bilimsel ve tıbbi gerçeklere aykırı. Eczanelere gelen hastalar bu düzenlemeyle fiyat farkı olmayan eşdeğer ilaç istediğinde daha yüksek doz içeren farklı cihazlardaki ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Bu uygulama hastada olası yan etki ve farklı cihaz kullanımına bağlı uyum zorlukları oluşturarak tedavinin aksamasına sebep olabiliyor.

NASIL ANLATACAĞIZ

Bu ilaçlar farmasötik (bire bir eşdeğer) olmadığı halde fiyat hesaplamalarında eşdeğer gibi kabul edilmesinin hastalara ve eşdeğer ilaç kavramına zararı büyük. Rahat nefes için bu ilaçlara muhtaç olan hastalarımıza, farmasötik eşdeğer olmayan ilaçlar yüzünden fiyat farkı ödemek zorunda olduklarını nasıl anlatacağız? Bu düzenlemenin hem halk sağlığına hem de kamuya faydası olmayacağını belirtmek istiyoruz. İvedilikle değiştirilmesi gerekiyor.”

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 06:09
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