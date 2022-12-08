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Teknoloji 9 milyar dolarlık hazine! İhale: Pentagon teknoloji devleri arasında paylaştırdı
Teknoloji

9 milyar dolarlık hazine! İhale: Pentagon teknoloji devleri arasında paylaştırdı

9 milyar dolarlık dev ihale: Pentagon 9 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesini teknoloji devleri arasında paylaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 20:12:00 - 2022-12-08 20:19:55
9 milyar dolarlık hazine! İhale: Pentagon teknoloji devleri arasında paylaştırdı

Pentagon Alphabet, Google, Amazon Web Services, Microsoft ve Oracle ile her biri 9 milyar dolar değerinde bulut bilişim sözleşmeleri imzaladı.

Pentagon, eski ABD başkanı Donald Trump yönetiminin siyasi müdahale suçlamalarıyla gölgelenen ve yasal zorluklarla boğuşan bir önceki sözleşmeyi iptal ettikten bir yıl sonra, bulut bilişim hizmetleri için 9 milyar dolarlık bir sözleşmeyi Google, Oracle, Amazon ve Microsoft arasında paylaştırdı.

Trump tekli çözümden yanaydı

dünyacom'da yayınlanan habere göre; Ortak Savaş Bulutu Yeteneği, tüm Savunma Bakanlığı için büyük bir ortak ticari bulut oluşturmayı amaçlayan Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı’nın (Jedi) yerini aldı. Trump yönetimi bulut bilişim programını tek bir sağlayıcı altında toplamak isterken, Joe Biden yönetimi birçok özel sektör şirketinin yaptığı gibi bunu birden fazla gruba paylaştırmayı tercih etti.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre projenin Haziran 2028’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Pentagon, Ortak Savaş Bulut Yeteneği’nin “Savunma Bakanlığı’na ticari bulut yeteneklerini ve hizmetlerini doğrudan ticari bulut hizmeti sağlayıcılarından görev hızında ve tüm sınıflandırma seviyelerinde edinme fırsatı sağlayacağını” söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı ilk olarak Ekim 2018’de Microsoft ile sözleşme imzalamış ancak yasal zorluklar sözleşmenin uygulanmasını geciktirmişti. Geçtiğimiz yaz Pentagon, değişen gereksinimler ve sektördeki gelişmeler nedeniyle artık ihtiyaçlarını karşılamadığını ve başka şirketlerden teklif isteyeceğini söyleyerek ilk Jedi sözleşmesini iptal etti.

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