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Dünya 9 köy işgalcilerin elinden kurtarıldı
Dünya

9 köy işgalcilerin elinden kurtarıldı

İşgalci Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:51:00 -
9 köy işgalcilerin elinden kurtarıldı

 Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400’den fazla hedef ateş altına alındı. Azerbaycanlı kaynaklar aralarında Suriye’den getirilen teröristlerin de bulunduğu 550’den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

20’ye yakın zırhlı aracı imha etti

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

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