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Spor 9 kişi kalan Liverpool yıkıldı
Spor

9 kişi kalan Liverpool yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 02:17:00 -
9 kişi kalan Liverpool yıkıldı

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1'lik skorla yenildi.

Premier Ligin 7. haftasında Tottenham ile

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'ın karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tottenham, 6 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Liverpool'a ilk yenilgisini tattırdı. Tottenham bu skorla 17 puana yükseldi. Liverpool, 16 puanda kaldı.

 

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