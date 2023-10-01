9 kişi kalan Liverpool yıkıldı
İngiltere Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, deplasmanda Tottenham'a 2-1'lik skorla yenildi.
Premier Ligin 7. haftasında Tottenham ile
Spor
Liverpool'un yıldızı koptu geliyor... Detaylar ortaya çıktı: Liverpool o oyuncuyu öve öve bitirememişti!
'ın karşılaştığı maçın ilk yarısı, 36. dakikada Heung-min Son ve 45. dakikada Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçın uzatma dakikalarında, Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Liverpool'da 26. dakikada Curtis Jones, 69. dakikada ise Diogo Jota kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Tottenham, 6 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Liverpool'a ilk yenilgisini tattırdı. Tottenham bu skorla 17 puana yükseldi. Liverpool, 16 puanda kaldı.