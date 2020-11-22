İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, her şeyin, eskisinden daha hızlı gelişeceğini belirterek, "İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak." dedi.

Ticaret Bakanlığı onayında, İKMİB organizasyonu ile düzenlenen 9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda ödüller sahiplerini buldu.

Pandemi dolayısıyla bu yıl 9'uncusu 21 Kasım'da ilk defa dijital olarak düzenlenen ödül töreninde, "İlaç", "Medikal", "Boyalar ve yapıştırıcılar", "Plastik ve kauçuk", "Kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri" ve "Temel kimyasallar" olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurulan projeler arasında ilk üçe giren proje sahipleri ödül almaya hak kazandı.

Başvuran 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verilirken, ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, etkinlikteki konuşmasında, küresel korona salgını dolayısıyla ödül töreni organizasyonunu fiziki yerine dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İKMİB olarak, korona ile birlikte gelişen dijital ortam organizasyonlarına hızlıca adapte olarak ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Görünen o ki dijitalizm artık, sosyal, ekonomik, akademik, organizasyonel ve hemen bütün alanlarda hayatımızın bir parçası haline geliyor. Artık her şey, eskisinden daha hızlı gelişecek. İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak.

Bu realitenin ışığında Ar-Ge dediğimiz Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri şimdi çok daha fazla önemli hale geldi. İşte bu sebeple biz İKMİB olarak ülkemizin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz bir projeye start verdik. İçinde referans test laboratuvarları, uluslararası sertifikasyon ve bilimsel araştırma geliştirme merkezi, start-up kuluçka merkezi ve dijital kütüphane barındıracak olan Kimya Teknoloji Merkezi kuruyoruz."





- "Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"





Pelister, hayatın her alanına dokunan ve beş ana stratejik endüstriyel sektörden biri olan kimya endüstrisinin, gelecek vizyonunda değer yaratabilecek şekilde yol alabilmesine katkıda bulunma amacında olduklarını dile getirdi.

Adil Pelister, "Sektörümüzü ve tabii ki ekonomimizi daha da büyütebilmek ve küresel rekabette hak ettiği yere ulaşabilmesini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "1.000'den fazla projeye 1 milyon 156 bin TL ödül dağıttık"









Ar-Ge'yi yalnızca bir yeniliğin ya da yeni bir icadın ortaya çıkarılması şeklinde değerlendirmediklerini bildiren Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ar-Ge'yi, o yeniliğin ticarileşmesi, katma değer yaratması ve bütün olarak ekonomik ve sosyal hayatımıza anlam katması diye değerlendiriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri 'Ölçek Ekonomisi' yaratmak için gerekli olan kurumsal yönetim modelinin vazgeçilmez bir parçası.

Bunun içindir ki 2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak Ar-Ge yarışması düzenliyor ve elimizden geldiğince yenilikleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu geçen sürede öğrenci, akademisyen ve girişimcilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesinden 1.000'den fazla proje geldi ve bunun karşılığında toplamda 1 milyon 156 bin Türk lirası ödül dağıttık."





- "Dünya kimya sektörü dış ticaret hacmi 5 trilyon dolar, bizim payımız ise binde 4 civarında"





Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise yaptığı konuşmada, inovatif ve Ar-Ge yönü güçlü uygulanabilir fikirleri ticarileştirmek amacıyla 2011 yılından beri bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 141 projenin değerlendirildiğini ve altı kategoride ilk üçe girenlerin belirlendiğini ifade eden Sadıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dünya kimya sektörü dış ticaret hacmi 5 trilyon dolar, bizim payımız ise binde 4 civarında. Demek ki işin başındayız ve nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bunun için bu yarışmaları düzenliyor, yeni girişimciler, üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularında ihracatımızı hem nitelik hem de değer olarak artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 180 milyar dolar genel ihracat içinde kimya ihracatı 20,6 milyar dolar oldu.

Bu ihracatı daha yükseklere çıkarmak ancak yeni nitelikli ürünlerle olacak. Şimdiye kadar başarı hikayesi yakalayan firmalarımızın video çekimlerini yapıyoruz, dolayısıyla ilişkilerimizi daima canlı tutuyor ve yarışmacılarımıza her türlü desteği veriyoruz."





- Finalistler projelerini dijital ortamda sundu





Etkinlikte verilen bilgiye göre, bu yıl yarışmaya 141 proje başvurdu.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 21 Kasım 2020 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine dijital ortamda projelerini sundu.

Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda en başarılı projeler 50 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler ise 20 bin lira ile ödüllendirildi. Başvurulan 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verildi.





- Beş Başarı Hikayesi'ne teşekkür plaketi verildi





Bu yıl altı kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra, başarı hikayeleri kategorisinde teşekkür plaketi almaya hak kazanan beş projenin kısa başarı öykülerinin videoları ödül töreninde izleyicilerle paylaşıldı.

İlaç kategorisinde birinci, "Koronavirüse Karşı Etkinliği Yüksek Olan Favipiravirin Stabil Oral Çözelti Formunun Dünyada İlk Kez Geliştirilmesi" projesiyle Levent Kandemir, Medikal ürünler kategorisinde birinci ID KIT projesiyle Emine Saraç, Kozmetik, sabun ve temizlik ürünleri kategorisinde birinci "Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi" projesiyle Ahmet Arif Kurt, Boyalar ve yapıştırıcılar kategorisinde birinci "Isıya Dayanıklı Boyalarda Bor Ve Silikon Sinerjisi" projesiyle Deniz Güneş, Plastik ve kauçuk kategorisinde birinci "Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı" Erhan Demircioğlu, Temel kimyasallar kategorisinde ise birinci "Solar Sprey Dryer ile Temel Kimyasalların Üretimi" projesiyle Fırat Ekici oldu.

Etkinlik kapsamında geçmiş yıllarda dereceye giren veya belli bir başarı seviyesine ulaşan projelerin tanıtım videoları ise https://www.kimyaargeprojepazari.com sitesinde yer alıyor.

