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Gündem 9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo
Gündem

9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı. Peki, 9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:45:00 -
9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo

Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

"Hijyene dikkat edin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

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