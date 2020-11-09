9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı. Peki, 9 Kasım koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 9 Kasım covid-19 vaka ve ölü sayısı son tablo
Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
"Hijyene dikkat edin"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."