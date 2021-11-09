9 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti 9 Kasım | Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Milyonlar vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Koronavirüs güncel korona vaka sayısı
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı merak edilen vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?
9 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
9 Kasım Salı gününe ilişkin vaka sayısı açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
8 Kasım Pazartesi günü 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu.