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Yaşam 9 işçi toprak altında kalmıştı! Maden faciasına ait yeni görüntü çıktı
Yaşam

9 işçi toprak altında kalmıştı! Maden faciasına ait yeni görüntü çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 14:54:00 -

13 Şubat'ta Erzincan'da meydana gelen maden faciasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor.

Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme
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