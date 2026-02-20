  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 10 ilde “Futbolda bahis’” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı
10 ilde “Futbolda bahis’” operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

10 ilde "Futbolda bahis’" operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

“Futbolda Bahis” soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

