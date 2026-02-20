İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünya ülkelerinin büyük kısmında müslümanlar ilk sahuruna kalktı.
EN FAZLA MÜSLÜMAN HANGİ ÜLKEDE VAR? Yaşanan manevi atmosfer yalnızca ibadetleri değil, ülkelerdeki oruç tutma oranlarını da yeniden gündeme taşıdı. Yapılan son araştırmalar, en fazla oruç tutan kişilerin yaşadığı yani Müslüman sayısının en fazla olduğu ülkeleri ortaya koydu.
İŞTE ORUÇ TUTANLARIN EN FAZLA OLDUĞU ÜLKELER! Not: Rakamlar, ülkelerin Müslüman sayısının ortalamasına göre hazırlanmıştır.
20) MALEZYA
19) NİJER
18) YEMEN
17) ÖZBEKİSTAN
16) SUUDİ ARABİSTAN
15) ETİYOPYA
14) FAS
13) AFGANİSTAN
12) SUDAN
11) IRAK
10) CEZAYİR
9) ÇİN
8) İRAN
7) TÜRKİYE
6) MISIR
5) NİJERYA
4) BANGLADEŞ
3) HİNDİSTAN
2) PAKİSTAN
1) ENDONEZYA/ derleyen: haber7
