  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir Gebelikte Ramazan'da oruç ile ilgili uzman isim açıkladı... Oytun Erbaş'ın 'Ramazan' uyarısı gündeme oturdu! Herkes bunu konuşuyor Türkiye 'beyaz petrol' hazinesi buldu! Rakam inanılmaz Türkiye, demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdi! Stratejik 38 yeni demir yolu hattının projesi hazır Rakam yükseliyor ama! Galatasaray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? Resmi açıklama Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi TUSAŞ'tan Kahramanmaraş'ta müthiş hamle! Kahramankazan modeli geliyor! Anlaşma için sadece 5 yıl kalınca Türkiye’ye resmen yalvardılar: Lütfen bizi ortak noktada buluşturun Uzman isim hatayı buldu! Reflü hastalarına altın değerinde tavsiyeler: Ramazan'da dikkat uyarısı
Hayat-Aktüel
23
Yeniakit Publisher
İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünya ülkelerinin büyük kısmında müslümanlar ilk sahuruna kalktı.

#1
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

EN FAZLA MÜSLÜMAN HANGİ ÜLKEDE VAR? Yaşanan manevi atmosfer yalnızca ibadetleri değil, ülkelerdeki oruç tutma oranlarını da yeniden gündeme taşıdı. Yapılan son araştırmalar, en fazla oruç tutan kişilerin yaşadığı yani Müslüman sayısının en fazla olduğu ülkeleri ortaya koydu.

#2
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE ORUÇ TUTANLARIN EN FAZLA OLDUĞU ÜLKELER! Not: Rakamlar, ülkelerin Müslüman sayısının ortalamasına göre hazırlanmıştır.

#3
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

20) MALEZYA

#4
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

19) NİJER

#5
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

18) YEMEN

#6
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

17) ÖZBEKİSTAN

#7
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

16) SUUDİ ARABİSTAN

#8
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

15) ETİYOPYA

#9
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

14) FAS

#10
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

13) AFGANİSTAN

#11
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

12) SUDAN

#12
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

11) IRAK

#13
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

10) CEZAYİR

#14
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

9) ÇİN

#15
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

8) İRAN

#16
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

7) TÜRKİYE

#17
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

6) MISIR

#18
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

5) NİJERYA

#19
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

4) BANGLADEŞ

#20
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

3) HİNDİSTAN

#21
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

2) PAKİSTAN

#22
Foto - İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

1) ENDONEZYA/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!
Gündem

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ..
İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Gündem

İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşala..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
Gündem

Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi, samimiyeti ve güçlü sesiyle dikkat çeken Celal Karatüre oldu. Merhum şair Abdurrahim Kara..
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı
Siyaset

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Özellikle fırsatçıların fahiş fiyat artışı için bahanelerini sıfıra indirmek ve ithalatı azaltarak Türkiye’nin kendi kendine yetmesini sağla..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23