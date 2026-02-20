  • İSTANBUL
Nestle'ye boykot darbesi! Dondurma ve su pazarından çekiliyor

Soykırımcı İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde yoğun boykota maruz kalan Nestlé, ağır ekonomik faturayla karşı karşıya kaldı. Şirketin yeni CEO’su Philipp Navratil, dün yapılan açıklamada “kapsamlı küçülme ve yeniden yapılanma” sürecine girildiğini duyurdu. Nestlé, dondurma ve şişelenmiş su pazarından tamamen veya kısmen çekilirken, önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin çalışanını işten çıkaracak. İşte detaylar...

Nestlé’nin 2025 yılı finansal sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

 

SATIŞLAR DÜŞTÜ, KÂR YÜZDE 17 AZALDI

Şirketin toplam satışları bir önceki yıla göre yüzde 2 gerileyerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 116 milyar dolar) seviyesine indi. Piyasa beklentisi 89,83 milyar franktı. Net kâr ise yüzde 17 düşüşle 9,03 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

CEO Philipp Navratil, yeniden yapılanma planını şöyle açıkladı:

“Şirket faaliyetlerini kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve gıda-atıştırmalık kategorileri olmak üzere dört ana başlıkta toplamayı hedefliyor.”

Bu kapsamda:

Dondurma alanındaki ortaklık Froneri’deki kalan paylar elden çıkarılarak dondurma pazarından tamamen çıkılacak.

Şişelenmiş su segmentinden kısmen çekilinerek Perrier, Vittel gibi markalar yeniden yapılandırılacak.
San Pellegrino gibi amiral gemisi markalar da ayrıştırma planına dahil edildi.

 

16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILIYOR

Plan kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünün yüzde 6 azaltılması ve yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması öngörülüyor. Bu hedef, 12 bini beyaz yakalı olmak üzere toplam 16 bin kişinin işine son verilmesi anlamına geliyor.

 

BOYKOT SONRASI GELEN SKANDALLAR VE KÜÇÜLME

Nestlé, Fransa’da Perrier ve Vittel markalarında yasa dışı arıtma yöntemleri kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kasım 2024’te su ve premium içecek operasyonlarını ayırma kararı alan şirket, boykot dalgasının satışlara yansımasıyla birlikte küçülme yoluna gitti.

