  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlıkta tam bağımsızlık yolunda tarihi eşik aşıldı Yerli Alzheimer ilacı yola çıktı İşte oruç tutanların en fazla olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada? Pes ettiler resmen: Duvar yıkıldı enkaz kapıda! Savunma nasıl kurulacak? Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur! Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler Olmayacak şey oluyor mu? Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye teşekkür eden İran’dan, herkesi ters köşe yapan açıklama Marmara Gölü'nde umut veren görüntü Bayraktar’ın kararı Türkiye tarihini değiştirdi! Pes etseydi ne olurdu? Herkesi şaşkına çeviren açıklamalar! Çocuklar daha fazla risk altında... Bilim insanlarından çarpıcı araştırma: Sadece iki günde kolesterol düşüyor
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

Fidye yazılımı geniş bir suçlu kitlesinin ilgisini çekmeye devam ederken tehditlerin uyarlanabilirliği ve kalıcılığı da artıyor. Suçlular çalınan verileri kamuoyu önünde sergileyebildikleri sürece bu yöntemi kullanmayı sürdürüyor ve fidye yazılımı suç ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Siber güvenlik şirketi ESET, kuruluşların fidye yazılımı tehdidi için almaları gereken savunma önlemleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

#1
Foto - Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

VERİ SIZINTI SİTELERİ (DLS’LER) DEVREYE GİRİYOR: Siber suçlar yaşanan dönemin özelliklerine ve teknolojinin gelişimine göre değişiyor. Siber şantaj, daha geniş bir suç kategorisi olarak kalıcılığını kanıtlamış olsa da en zararlı türlerinden biri olan fidye yazılımı artık yalnızca şifreleme ile sınırlı değil. Geçmişte saldırganlar dosya veya sistemleri kilitleyerek şifre çözme anahtarı karşılığında ödeme talep ederken son yıllarda kampanyalar şifrelemeyi veri sızdırma ve çalınan bilgileri yayımlama tehditleriyle birleştiriyor. Bu noktada özel sızıntı siteleri veya veri sızıntı siteleri (DLS’ler) devreye giriyor. İlk olarak 2019’un sonlarında ortaya çıkan bu siteler, çift şantaj stratejisinin bel kemiği hâline geldi. Tehdit aktörleri kurumsal verileri şifrelemeden önce çalıyor ve ardından bu verileri kamuya açık şekilde kullanarak bir güvenlik olayını doğrudan bir krize dönüştürüyor. Fidye yazılımı artık yalnızca sistemlerin kilitlenmesi değil, aynı zamanda veri hırsızlığı ve şantaj sorunu olarak değerlendiriliyor. Kamuya açık takip projeleri de bu eğilimi doğrulasa da sızıntı sitelerinin yalnızca suçluların duyurmayı seçtiği olayları yansıttığı, gerçek kurban sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

#2
Foto - Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

VERİ SIZINTI SİTELERİ NASIL KULLANILIYOR?: Dark web üzerinde barındırılan ve Tor ağı üzerinden erişilen veri sızıntı siteleri, genellikle çalınan verilerin bir bölümünü yayımlıyor. Ödeme yapılmazsa tüm verilerin açıklanacağı tehdidinde bulunuyor. Bazı durumlarda kurban ödeme yapmayı reddettiğinde veriler yayımlanıyor ve baskı daha da artıyor. Kurbanlara ait bilgiler, çalınan verinin kapsamı ve belirlenen son tarihler bu stratejinin parçası olarak sunuluyor. Bu yaklaşımın yıkıcı etkisi, hız ve görünürlükten kaynaklanıyor. Olay kamuoyuna duyurulduğu anda birden fazla risk aynı anda ortaya çıkıyor ve çoğu zaman kuruluşlar saldırının kapsamını tam olarak anlamadan yoğun belirsizlik altında kalıyor. Veri sızıntı siteleri bu nedenle doğrudan bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Saldırganlar blöf yapmadıklarını göstermek için genellikle sınırlı miktarda veri yayımlıyor. Kurban ödeme yapmazsa daha fazlası paylaşılmaya devam ediyor. Zarar çoğu zaman ilk kurbanla sınırlı kalmıyor. Sızdırılan veya yeniden satılan veriler kimlik avı, iş e-postası dolandırıcılığı ve kimlik sahtekârlığı gibi sonraki suçların kaynağı hâline geliyor. Tedarik zinciri olaylarında ihlal müşterilere ve iş ortaklarına kadar yayılabiliyor. Bu domino etkisi, fidye yazılımının münferit olaylar değil sistemik bir risk olarak değerlendirilmesinin nedenlerinden biri olarak görülüyor.

#3
Foto - Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

HER ÖĞESİ, BASKIYI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN TASARLANIYOR: Yetkisiz erişimin kanıtı. Çeteler, saldırının gerçek olduğunu ve tehdidin inandırıcı olduğunu göstermek için sözleşmeler ve şirket içi e-postalar gibi örnek belgeler yayımlar. Aciliyet: Zamanlayıcılar ve geri sayımlar, zamanın dolmakta olduğu hissini uyandırır çünkü zaman baskısı altında alınan kararlar genellikle saati kontrol eden tarafın lehine olur. Kamuya ifşa: Çalınan veriler hiçbir zaman kamuya açıklanmasa bile ihlalle ilişkilendirilmek bile itibar kaybına neden olur ve bu zararın giderilmesi yıllar alabilir. Yasal risk: Giderek genişleyen eyalet düzeyindeki gizlilik yasaları gibi çerçeveler altında, kişisel verileri içeren doğrulanmış bir ihlal, zorunlu açıklamalar, soruşturmalar ve para cezalarına yol açabilir.

#4
Foto - Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

GENİŞ ETKİLER VE KALICI SONUÇLAR: Veri sızıntısı ihtimali; itibar kaybı, müşteri güveninin zedelenmesi, finansal zararlar ve yasal yaptırımlar gibi çok sayıda riski aynı anda tetikliyor. Çalınan verilerin satılması suç ekonomisini besliyor ve yeni saldırıların önünü açıyor. Bazı grupların şifrelemeyi tamamen atlayarak yalnızca veri ele geçirip yayımlama tehdidiyle şantaj yaptığı da görülüyor. Kurban durumunda olan kuruluşlar çoğu zaman yeterli değerlendirme süresi olmadan karar vermek zorunda kalıyor. İhlalden etkilenen bireyler ise uzun süren temizlik süreçleri, hesap ele geçirmeleri ve kimlik dolandırıcılığı gibi risklerle karşılaşıyor. Fidyeyi ödemek kolay bir çözüm gibi görünse de dosyaların geri alınacağını ya da verilerin gizli kalacağını garanti etmiyor. Ödeme yapan birçok kuruluşun kısa süre içinde yeniden saldırıya uğradığı biliniyor ve yapılan her ödeme yeni saldırıların finansmanına katkı sağlıyor.

#5
Foto - Siber şantajda yeni dönem! Kilitle, ifşa et, baskı kur!

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: EDR/XDR/MDR özelliklerine sahip gelişmiş güvenlik çözümleri kullanmak. Bu çözümler, yetkisiz işlem yürütme ve şüpheli yanal hareket gibi anormal davranışları izleyerek tehdidi anında durdurur. İyi tanımlanmış, sıkı erişim kontrolleriyle yanal hareketleri kısıtlama. Sıfır Güven ilkeleri, herhangi bir varlık için varsayılan güven varsayımlarını ortadan kaldırarak şirketin güvenlik durumunu güçlendirir. Tüm yazılımların güncel tutulması. Bilinen güvenlik açıkları, fidye yazılımı aktörleri için başlıca giriş vektörlerinden biridir. Fidye yazılımının erişemeyeceği veya değiştiremeyeceği, izole edilmiş, hava boşluğu olan ortamlarda yedeklemeler saklayın. Fidye yazılımının birincil amacı, hassas verileri bulmak ve şifrelemektir. Dayanıklı yedeklemeler ve fidye yazılımı giderme yetenekleri, tehdidin neden olduğu hasarı azaltmada büyük rol oynar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!
Gündem

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleşe..
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti
Gündem

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı Olan Akın Gürlek'in Yerine Gelen Fatih Dönmez'in Önceki Görevi Neydi,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23