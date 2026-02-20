Karaktersiz Rafa Silva'nın beter olacağı günler yakın! Portekiz'i de karıştırdı futbol soytarısı!
Beşiktaş'a kan kusturan, yönetim ve Sergen Yalçın'ın elini kolunu bağlayıp futbol soytarılığına soyunan Rafa Silva için yolun sonu geldi.
Beşiktaş'tan ayrılmak için her yolu deneyen Rafa Silva, sonunda Benfica'ya gitmişti.
Ancak oradaki performansı da ciddi şekilde sorgulanıyor...
Beşiktaş'ta oynamak istemeyen Rafa Silva, çok uzun bir süre Siyah-Beyazlı ekibin 1 numaralı gündem maddesiydi.
32 yaşındaki futbolcu, 5 milyon euro karşılığında eski takımı Benfica'ya döndü. İki kulüp arasındaki anlaşmada ayrıca +2 milyon euroluk bonus maddeleri bulunuyor.
