9 Haziran 1910: Gazeteci Ahmet Samim’in İttihatçılarca Öldürtülmesi

Muhaliflerini bir yandan tayinle merkezden uzaklaştıran İttihatçılar, öbür taraftan da suikastler tertip ederek cinayetlerle yok ettiler. Önce Harbiye Nazırı Recep Paşa makamında bir suikastle öldürülmüş, müteakiben Yıldız İstihbarat Teşkilatı’ndan İsmail Paşa, ardından gazeteci Hasan Fehmi ve Ahmet Samim birer İttihatçı pususuyla ortadan kaldırılmıştı.





İttihat ve Terakkicilerin muhaliflere hiç tahammülü yoktu özelliklede gazetecilere. Sada-i Milliyet gazetesinin genç yazarı Ahmet Samim İttihatçılara yönelttiği eleştirilerin bedelini 9 Haziran 1910 tarihinde Beyoğlu'nda hayatı ile ödedi. Ahmet Samim'den bir gün önce gazeteci Hasan Fehmi iki gün sonra ise yine gazeteci Zeki Bey aynı şekilde öldürüldüler. Cinayetin İttihatçıların ünlü tetikçisi Yakup Cemil olarak düşünülürken yıllar sonra İzmir suikasti davasında asılan eski Ankara valisi Abdülkadir olduğu ortaya çıkmıştı.

İttihatçıların muhalif düşüncelere karşı hazımsızlığı o kadar yüksek seviyede idi ki, partinin bir dönem çok üst seviye kurmaylarını teşkil eden kadroları dahi büyük bir baskı altına almışlardı.





İttihat ve Terakki’nin bir dönem başkanlığını yapmış Mizancı Murat dahi meşrutiyet günlerinde gözaltına alınmış, yaşadığı baskı ve gözaltıları “Hürriyet Vadisinde Bir İstibdat Pençesi” adı altında kitap haline getirmişti.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu da “Hüküm Gecesi” isimli eserinde İttihad ve Terakki’nin 2. Meşrutiyet devrindeki baskı politikalarını çarpıcı bir dil ile anlatır. İttihad ve Terakki'nin 1 numaralı kurucusuyken anlaşmazlığa düşüp Demokrat Parti'yi kuran İbrahim Temo bile tehdit edilmişti.



09 Haziran1950: Adnan Menderes Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi.







09 Haziran 1980: Altı ay içinde sekizinci kez devalüasyon yapıldı Türk lirasının değeri yüzde 5,5-8,8 arasında düşürüldü.







