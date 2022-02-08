9 gollü maçta gülen Karagümrük oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Konyaspor'u 5-4 mağlup eden Fatih Karagümrük çeyrek finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Normal süresi 4-4 berabere sona eren karşılaşmada İstanbul ekibi uzatma dakikasında bulduğu golle mücadeleyi 5-4 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Levent Munir, 29. dakikada Ahmed Musa, 67 ile 80. dakikada penaltıdan Borini ve 101.dakikada Emre Mor kaydetti.
Konyaspor'un gollerini ise 11 ve 21. dakikada penaltıdan Ahmet Musa, 60. dakikada Michalak ve 88. dakikada Musa Çağıran attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
VavaCars Fatih Karagümrük: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 4
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec (Dk. 91 Salibur), Biraschi (Dk. 55 Serhat Ahmetoğlu), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Emre Mor), Levent Mercan (Dk. 65 Toure), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Borini), Karamoh (Dk. 86 Zukanovic)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Barış Yardımcı (Dk. 99 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Anicic, Alberk Koç (Dk. 78 Guilherme), Oğulcan Ülgün, Çekiçi (Dk. 78 Musa Çağıran), Amilton, Mpoku (Dk. 59 Hadziahmetovic), Bytyqi (Dk. 59 Michalak), Ahmed Hassan (Dk. 59 Rahmanovic)
Goller: Dk. 7 Levent Mercan, Dk. 28 Ahmed Musa, Dk. 67 ve 80 (Penaltıdan) Borini, Dk. 101 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 11 ve 19 (Penaltıdan) Ahmed Hassan, Dk. 60 Amilton, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Biglia, Dk. 108 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 62 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)