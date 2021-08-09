  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Özcan’a sert tepki: Hz. Hüseyin’e su vermeyen Yezid’den ne farkı var?
Kanada’da felaket devam ediyor
Burası Mars değil evimiz
Nijerya'da kolera salgını alarmı
Spor 9 gollü maçı Molde kazandı
Spor

9 gollü maçı Molde kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Molde, Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Haugesund'u 5-4'lük skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 04:10:00 -
9 gollü maçı Molde kazandı

Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Molde, Haugesund'u konuk etti.

İlk yarısı 3-3 biten mücadeleyi 5-4 kazanmayı başaran Molde, puanını 33'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 11, 15 ve 48'inci dakikalarda Ohi Omoijuanfo, 29'uncu dakikada Eirik Hestad ve 59'uncu dakikada Magnus Eikrem kaydetti.

Haugesund'un golleri ise 13'üncü dakikada Sandberg, 18'inci dakikada Wadji, 28'inci dakikada Stolas ve 82'nci dakikada Ndour'dan geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay