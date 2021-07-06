9 girişime toplamda 1,8 milyon TL hibe

Toplamda 1,8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul’un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü. Program kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 iş birlikçi kurum olmak üzere toplamda 63 kurum sürece devam ediyor. Teknopark İstanbul ayrıca ilk kez uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı programda en çok girişimci kazandıran 4. kuruluş oldu.

Kuluçka imkanlarını sunuyor

Sonuçların açıklanmasıyla sadece kendi kazandırdığı girişimcilere değil, aynı zamanda farklı uygulayıcı kuruluşlardan destek alan girişimcilere de ev sahipliği yapma noktasında yoğun talep alan Teknopark İstanbul, kendi girişimcilerinin şirket kuruluş masraflarını karşılıyor, ücretsiz yer tahsis ediyor ve bütün kuluçka imkanlarını girişimcilere sunuyor. Teknopark İstanbul sürecin devamında BİGGCUBE kapsamında hibe alan girişimcilerin iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmelerini ve ortaya çıkacak ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileştirilmesini sağlamaya odaklanıyor. Merkez, yeni çağrı dönemlerinde de daha fazla girişimcinin BİGG desteğinden yararlanması ve ekosistemde benzeri olmayan destekleri girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor.