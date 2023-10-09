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İSLAM 9 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

9 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 07:25:00 - 2023-10-09 07:29:21
9 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (09 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(160) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذٖينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ كَثٖيراًۙ

(161) وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرٖينَ مِنْهُمْ عَذَاباً اَلٖيماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(160-161) Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de pek çok kimseyi Allah yolundan engellemeleri, kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve haksızlıkla insanların mallarını yemeleri yüzünden önceden helâl kılınan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık. 

(Nisâ Suresi, 160-161)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler.

Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.' diyecek.

Sadece garkad ağacı haber vermeyecek. Çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.”

Kaynak: Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4, s. 2239

 

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