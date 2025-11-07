9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Reuters’e konuşan yetkili, söz konusu düzenlemenin bu ay içinde parlamentoya sunulmasının beklendiğini dile getirdi. Buna göre, ilk etapta silahlı suçlara karışmamış bin kişinin, daha sonra ise yapılacak bireysel incelemelerin sonucuna bağlı olarak 8 bin militanın Türkiye'ye dönüşüne izin verilecek.

Yetkili, Ankara'nın bin kadar orta ve üst düzey PKK yetkilisinin ise Türkiye'ye dönmesine izin vermeyeceğini, bu isimlerin Avrupa dahil üçüncü ülkelere yerleştirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

DEM PARTİ: PKK’YA ÖZGÜ YASA OLACAK

Ajansa konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de, PKK üyelerinin demokratik ve sosyal entegrasyonunu mümkün kılacak özel bir yasa üzerinde çalışıldığını" ve bunun "İster sivil ister militan olsun, PKK'dan dönen herkes için geçerli olacağını" vurguladı. Temel, kademeli bir geri dönüşün değil, herkesi kapsayan bir yöntemin benimseneceğini iddia etti.

Bazı PKK üyelerinin üçüncü ülkelere gönderilmesi fikrinin gündeme getirildiğini de doğrulayan Tayip Temel, bunun potansiyel ev sahibi ülkelerle de müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti'den ismi gizli tutulan bir diğer kaynak ise, genel af dili kullanılmadan sadece PKK'ya özgü tek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirtti.

Aynı kaynak, bazı PKK üyelerinin Türkiye'ye döndüklerinde muhtemelen soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya kalacağını da belirtti.