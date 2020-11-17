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Ekonomi 9 bin 972 kişi indirimden faydalandı
Ekonomi

9 bin 972 kişi indirimden faydalandı

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için bu yıl ikincisini düzenlediği ve 19 Kasım’da sona erecek indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:14:00 -
9 bin 972 kişi indirimden faydalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 21 Ekim’de başlattığı bu yılın ikinci yüzde 20 indirim kampanyasında fırsat sürüyor. Kampanyadan şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı. Vatandaşların 8 bin 745’i borçlarının tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Kampanyaya son başvuru 19 Kasım

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da başvuruda bulunabildiği kampanya kapsamında, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde indirimden faydalanılabiliyor. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 1227 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı. Kampanyaya katılmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Kasım 2020 Perşembe gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Konut kredisi imkanı

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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