0553 313 94 23

9 aylık bebek, pencereden beton zemine düştü...

Karaman Başakşehir Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda, pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan 9 aylık bebek, hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
9 aylık bebek, pencereden beton zemine düştü...

Karaman’da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Karaman Başakşehir Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte geldiği dedesinin evinde ailesinden habersizce pencereye çıkan 9 aylık O.K., sinekliğe yaslanması sonucu 10 katlı apartmanın 2. katından yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü. Bebeğin düştüğünü fark eden ailesi hemen sağlık ekibinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından bebeği Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafatası ile omzunda kırık olan bebeğin ciğerinde de kanama tespit edildi. Doktorlar bebeğin daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun için Konya’dan hava ambulansı istendi.

Konya’dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı kısa sürede Karaman Devlet Hastanesine iniş yaptı. Burada ambulans içinde hazır bekletilen bebek, hava ambulansına alınarak Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi ise bebeğin düştüğü binada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
  1. Karaman
  2. Konya
  3. 9 aylık bebek
  4. pencereden beton zemine düştü
  5. korkunç olay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te, en az definin yapıldığı hafta yaşanıyor.
    1. Gaziantep’te, en az definin yapıldığı..
    2. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    3. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    4. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    5. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    6. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    7. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    8. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    9. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    10. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    11. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    12. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    13. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    14. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    15. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    16. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    17. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    18. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    19. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    20. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    21. Pentagonun operasyonları küresel..
    22. İzin gününde kadının yardım..
    23. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    24. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    25. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    26. Ardahan’da YKS heyecanı
    27. Otobüse cinsel içerikli video izleyip,..
    28. Ninova AVM ailesi genişlemeye devam..
    29. "Milli takım düzelmeye başladı"
    30. Yaz tatili için ebeveynlere öneriler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu