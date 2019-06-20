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9 Aydınlı ihracat şampiyonları listesinde yer buldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi’nden 155 ihracatçı firma girmeyi başardı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:26
9 Aydınlı ihracat şampiyonları listesinde yer buldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat şampiyonları listesine 2018 yılında Ege Bölgesi’nden 155 ihracatçı firma girmeyi başardı. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen ikinci bölge olurken, Aydın 9 firma ile listede kendisine yer buldu.



İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 78 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il olurken, İzmir’i 67 firma ile Kocaeli takip etti. Denizli’den 28, Manisa’dan 23 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Aydın 9, Balıkesir ve Kütahya 6’şar Muğla 3, Afyonkarahisar ve Uşak 1’er firma ile listede temsil edildi. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2018 yılında 16 milyar 852 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Ege Bölgesi’nden 16 firma bu yıl listeye ilk kez giriş yaptı.



İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 17 yıldır açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde, 2018 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 155 firma yer buldu. İlk 1000 ihracatçı listesinde 2017 yılında ise; 159 Egeli firma yer almıştı.



İlk 100’ün 17’si Egeli


Türkiye’nin ihracat şampiyonları listesinde ilk 100 firmanın 17 tanesi Egeli ihracatçılardan oluştu.


Aydın’dan 9 firma ihracat şampiyonları listesine girmeyi başardı. Uğur Soğutma Makinaları A.Ş. 117 milyon dolarlık ihracat tutarıyla Aydın’ın ihracat lideri oldu.



“İlk 1000 listesinde güçlü bir şekilde yerimizi aldık”


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde, Egeli ihracatçıların her yıl olduğu gibi, 2018 yılında da güçlü bir şekilde yerlerini aldıklarını, bundan da gurur duyduklarını kaydetti. İlk 1000 listesinde yer alan Egeli firmaların, 16 milyar 852 milyon dolar ihracata imza attığına işaret eden Eskinazi, “2019 yılında İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde daha fazla Egeli ihracatçı firmamızın yer alması için inovasyon, Ar-Ge ve Tasarım odaklı projelerimizi arttırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:26
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