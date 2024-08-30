9 ayda tam 55 kilo verdi, 130 kilodan 75'e düştü! Kilo alma şikayetiyle hastaneye başvurdu! Mum gibi erimenin sırrı

Adana’da yaşayan dördüz annesi genç kadın, evlatlarının bakımına yetişemeyince 130 kilodan 75 kiloya düştü. Peki, sırrı ne? İşte yanıtı.

Ev kadını Sabahat (31) ile fabrikada çalışan Gökhan Şahin (33), 11 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 1 kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra çiftin 7 sene boyunca çocukları olmadı ancak 4 sene önce Sabahat Şahin, dördüz bebeklerine hamile kaldı. Hamza ve Yusuf adında 2 erkek, Sahra ve Zehra adında 2 kız bebek dünyaya getiren Şahin, hamilelikte aldığı kiloları veremedi ve 130 kiloya kadar çıktı.

Bunun üzerine Şahin, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz’e başvurdu. Tetkikler sonucu Akgündüz tarafından Sabahat Şahin tüp mide ameliyatı oldu.

4 çocuk annesi genç kadın, 9 ayda 130 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

“AMELİYATIN YANINDA SPOR VE DİYET ÇOK ÖNEMLİ”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz, tüp mide ameliyatından önce mutlaka diyet ve sporun yapılması gerektiğini önerdi. Akgündüz, “Hastamız ameliyat öncesi 130 kiloydu ve ameliyattan önce diyet ve spor denemişti. Belli bir dönem 45 kilo vermişti hastamız ama dördüzlerden sonra kilo veremedi. Şu anda hastamız 75 kiloya düştü. Cerrahi ameliyatlar çok önemli ama öncesinde hasta diyeti mutlaka denemeli” ifadelerini kullandı.

“HERKESE AMELİYATI ÖNERİRİM”

55 kilo veren Sabahat Şahin ise korkularına rağmen ameliyat olduğunu ve şu anda kendisini iyi hissettiğini anlatarak, “9 ayda 55 kilo verdim. Çocuklardan önce 45 kilo vermiştim ama çocuklardan sonra kilo veremedim. Korkularım vardı başta ama doktorumla tanışınca bu korkuları yendim. Herkese ameliyatı öneririm ama doğru doktoru bulmalı insanlar” diye konuştu.

“EŞİM VE ÇOCUKLARIMA AYRI, KENDİME AYRI YEMEK YAPIYORUM”

Ameliyattan sonra diyet ve sporu hiç aksatmadığını dile getiren Şahin, “Hayatıma ameliyattan sonra diyet ve sporu entegre ettim. Hiçbir zaman sporu bırakmadım ve bırakmayacağım. 4 çocukla zor olsa dahi bu süreci devam ettireceğim. Hedefim 60-65 kiloya düşmek. Çocuklarım beni anlıyor ve bana destek oluyor. Evde eşim ve çocuklarıma ayrı, kendime de ayrı yemek yapıyorum. Diyetimi de aksatmıyorum” ifadelerini kullandı.

DOĞAL YOLLARDAN KİLO VERMENİN SIRRI BU BESİNLERDE!

Kilo vermek, birçok kişinin hedeflediği bir sağlık ve zindelik amacıdır. Doğal besinler ve karışımlar, sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olabilir. Kimyasal veya işlenmiş ürünlere başvurmadan, doğru besinleri seçmek ve bu besinleri düzenli olarak tüketmek, hem kilo kaybını hızlandırabilir hem de genel sağlığı iyileştirebilir. İşte kilo vermeye yardımcı olan doğal besinler ve karışımlar!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, güçlü antioksidanlar ve kateşinler içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ayrıca, iştahı azaltmaya yardımcı olabilir. Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay tüketmek, kilo verme sürecini destekler.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde yağ depolanmasını engelleyebilir ve iştahı baskılayabilir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip yemeklerden önce içebilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefil, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Aynı zamanda sindirimi iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Zencefili çay olarak demleyebilir, yemeklere ekleyebilir veya sabahları zencefilli su içebilirsiniz.

CHIA TOHUMLARI

Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve bağırsak hareketlerini düzenler. Omega-3 yağ asitleri içerir ve enerji verir. Chia tohumlarını su, yoğurt veya smoothie'lere ekleyerek tüketebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kalorisi düşük ama besin değeri yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler, tok kalmanıza yardımcı olur ve vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Salatalarda, smoothielerde veya yemeklerde kullanabilirsiniz.

LİMON

Limon, C vitamini açısından zengindir ve yağ yakımını hızlandırır. Aynı zamanda vücudu alkali hale getirerek sindirimi destekler. Sabahları aç karnına limonlu ılık su içmek, sindirim sistemini uyandırır ve metabolizmayı hızlandırır.

YOĞURT

Probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda tok kalmanızı sağlar. Yoğurdu meyve, yulaf veya chia tohumu ile tüketebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, yüksek kakao oranı sayesinde antioksidan kaynağıdır ve iştahı bastırır. Tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı olabilir. Günde birkaç parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL, LİMON VE BAL KARIŞIMI

Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Bu karışım, metabolizmayı hızlandırır, sindirimi destekler ve enerjinizi artırır.

CHIA TOHUMLU DETOKS SUYU

Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu, bir dilim limon ve birkaç nane yaprağı ekleyin. 10 dakika beklettikten sonra tüketin. Tok tutar, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı destekler.

YEŞİL SMOOTHIE

Ispanak, yarım muz, bir dilim salatalık, yarım limon suyu ve biraz su veya badem sütünü blenderda karıştırın. Bu smoothie, düşük kalorili ama besleyici bir öğün olarak kilo verme sürecinizi hızlandırabilir.

ZERDEÇALLI SÜT (ALTIN SÜT)

Bir bardak ılık süt veya badem sütüne yarım çay kaşığı zerdeçal, bir tutam karabiber ve isteğe bağlı olarak biraz bal ekleyin. Zerdeçal, antiinflamatuar özellikleriyle vücuttaki iltihabı azaltır ve yağ yakımını hızlandırabilir.

Bu doğal besinler ve karışımlar, kilo vermeyi desteklerken aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile birlikte bu doğal yöntemleri uygulayarak, sağlıklı bir şekilde kilo verebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kilo vermek bir süreçtir ve sabırla devam etmek önemlidir.