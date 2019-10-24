9 ayda 21,8 milyon liralık net kar

Bizim Toptan’ın 2019’un ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Bizim Toptan’ın satış gelirleri dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde, şirketin şeker ürünleri hariç ana kategori büyümesi yüzde 28 oldu. Bizim Toptan’ın dokuz aylık dönemde brüt kârı 388 milyon liraya ulaşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 artış kaydetti. Net kâr ise bu yılın ocak-eylül döneminde 21,8 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Şirketin olumlu sonuçlar elde etmesinde, toplam müşteri sayısındaki güçlü artış etkili oldu. Toplam müşteri sayısı, dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1,6 milyona yaklaştı. Bizim Toptan’ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market’te yapılan satışlar da ocak-eylül döneminde 2018’in aynı sürecine kıyasla yüzde 62 artarak 320 milyon liraya ulaştı. SEÇ Market sayısı ise ikinci çeyrekte 673 iken, eylül sonu itibarıyla 733’e yükseldi. Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, şirketin 2019’un dokuz ayında da güçlü sonuçlar almaya devam ettiğini, gelişmiş müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve beraberinde toplam müşteri sayısındaki artışın, güçlü sonuçların temelini oluşturduğunu belirtti.