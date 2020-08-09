9 Ağustos tarihte bugün | Bugün ne günü?
9 Ağustos tarihte bugün köşesinde, yaşanan ve tarihe geçen olayları sizler için derledik. Bugün neler oldu, neler yaşandı? 9 Ağustos ne günü? Bugün kimler doğdu kimler öldü? İşte merak edilen tarihte bugün köşesi...
378 - Roma imparatoru Valens öldü.
378 - Hadrianapolis Muharebesi: Doğu Roma İmparatoru Valens, Vizigotlar'a yenildi; müstahkem Konstantinopolis (İstanbul) ve Andrinopolis (Edirne) haricinde tüm Trakya yağmalandı.
803 - Bizans İmparatoriçesi İrini (Atinalı İrini) öldü.
833 - Abbasi Halifesi Memun öldü.
1173 - Yapımı iki asır sürecek olan Pisa Kulesi'nin inşası başladı.
1173 - Eyyubi Hükümdarı Necmeddin Eyyub öldü.
1554 - Osmanlı ve Portekiz arasında Hürmüz Deniz Muharebesi gerçekleşti.
1578 - Osmanlı Devleti ile Safevi kuvvetleri arasında Çıldır Muharebesi gerçekleşti.
1805 - Avusturya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, İsveç, Rus İmparatorluğu ve Napoli Krallığı, Napolyon'a karşı ittifak oluşturdular.
1814 - Wetumpka yakınlarında Fort Jackson Antlaşması imzalandı.
1842 - Webster Ashburton Antlaşması ile Kanada-ABD sınırı belirlendi.
1869 - Alman Türkolog (Türk bilimci) Willi Bang-Kaup doğdu.
1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafın patentini aldı.
1902 - VII. Edward, Birleşik Krallık Kralı olarak taç giydi.
1912 - Tekirdağ ilinin Mürefte beldesinde 7,3 MS büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1915 - Birinci Anafartalar Muharebesi başladı.
1928 - Türkiye'de Arap alfabesi yerine Latin alfabesinin benimsendiği Harf Devrimi kabul edildi. Atatürk, harfleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gülhane'deki galasına katılanlara tanıttı. Sonraki süreçte yeni alfabe yasal olarak kabul edildi ve yaygınlaştırılmaya başlandı.
1929 - Türk yazar ve gazeteci Abdi İpekçi doğdu.
1936 - 1936 Yaz Olimpiyatları: Jesse Owens dördüncü altın madalyasını kazandı.
1942 - Dimitri Şostakoviç'in Leningrad Senfonisi, Alman kuşatması altındaki Leningrad'da ilk kez seslendirildi.
1942 - Türk sinema eleştirmeni, gazeteci, senaryo ve kitap yazarı Erman Şener doğdu.
1942 - Mahatma Gandhi, İngiliz birlikleri tarafından Bombay'da tutuklandı.
1944 - Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nevra Serezli doğdu.
1945 - Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın Nagazaki şehrine atom bombası attı: yaklaşık 70.000 kişi o anda öldü.
1949 - Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi oldu.
1951 - Ücretli Hafta Tatili Kanunu yürürlüğe girdi. İşçilerin resmi tatil günleriyle hafta tatilinde çalıştıkları yerlerden yarım yevmiye almaları karara bağlandı.
1954 - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, 28 Şubat 1953 tarihinde imzalanan Balkan Paktı'nın devamı niteliğinde, Bled şehrinde ittifak antlaşması imzalandı.
1965 - Singapur, Malezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.
1973 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın genelgesiyle, dolar alımı kısıtlandı ve İstanbul'da bankaların 200 dolardan fazlasını bozmayacakları açıklandı.
1974 - Watergate skandalının sonucu olarak, istifa eden Richard Nixon'ın yerine Başkan Yardımcısı Gerald Ford ABD Başkanı oldu.
1992 - Barselona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunları sona erdi.
1994 - Aydın Doğan, Hürriyet grubunu satın aldı.
1996 - Boris Yeltsin yemin ederek, Rusya Federasyonu Başkanı olarak ikinci dönemine başladı.
1999 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Başbakan Sergei Stepashin'i görevinden aldı.
2007 - Köksal Toptan, 535 geçerli oyun 450'sini alarak TBMM başkanı seçildi.
2015 - Fikret Otyam, Türk ressam, gazeteci ve yazar
2015 - Mustafa Kayabek, Türk şair ve yazar
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