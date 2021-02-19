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Eğitim 9. 10. 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Meslek liseleri, Anadolu liseleri ne zaman açılacak?
Eğitim

9. 10. 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Meslek liseleri, Anadolu liseleri ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak? Yarıyıl tatilinden sonra köy okulları yüz yüze eğitime başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart itibariyle normalleşme sürecine gireceğinin müjdesini verirken, 8. ve 12. sınıflar ile ilkokulda okuyan öğrenciler 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart yüz yüze eğitimin başlanacak olması lise öğrencilerini de heyecanlandırdı. Peki Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Çok programlı Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Güzel sanatlar liseleri yüz yüze eğitim başlayacak mı? Spor liselerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 18:11:00 - 2021-02-19 18:26:15
9. 10. 11. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Meslek liseleri, Anadolu liseleri ne zaman açılacak?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Son dakika haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB,) 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

Liselerde yüz yüze eğitim dersleri neler olacak?

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı. Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

liselerde yüz yüze eğitim ne zaman

Lise birinci dönem sınavları ne zamana yapılacak.

Lise sınavları ne zaman, lise birinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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