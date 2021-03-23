Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması yapıldı. Birçok öğrenci tarafından '9. sınıf sınavlar ertelendi mi? 10. sınıf sınavlar ertelendi mi? 11. sınıf sınavlar ertelendi mi? 12. sınıf sınavlar ertelendi mi?' soruları araştırılıyordu. Lise sınavları ile ilgili alınan son dakika karar belli oldu.

9, 10, 11. sınıf lise sınavları ne zamana ertelendi?

Son dakika haberine göre; Lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıfların yüz yüze sınavları ileri bir tarihe ertelendi, son sınıflar ise sınavlarını olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.