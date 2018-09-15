9. 10. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri

17 Eylül Pazartesi okullar açılıyor. Pazartesi günü ders zilinin çalacak olmasıyla birlikte öğrenciler de derse başlayacak. Peki 9. Sınıf derslerin hangileri? 9., 10 ve 11. Sınıfta hangi dersler var ve bu dersler haftalık kaç saat?



17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 9. sınıfta hangi dersler var, 9. sınıfta hangi dersler var, 9. sınıf dersleri neler, lise 9. sınıfta hangi dersleri göreceğiz, 9. sınıf okul derslerinin detayları haberimizde...

9. Sınıf dersleri ve ders saatleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5 saat

9. Sınıf Matematik 6 saat

9. Sınıf Fizik 2 saat

9. Sınıf Kimya 2 saat

9. Sınıf Biyoloji 3 saat

9. Sınıf Birinci Yabancı Dil 6 saat

9. Sınıf İkinci Yabancı Dil 2 saat

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 saat

9. Sınıf Görsel Sanatlar/Müzik 1 saat

9. Sınıf Beden Eğitimi 2 saat

9. Sınıf Tarih 2 saat

9. Sınıf Coğrafya 2 saat

9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1 saat

9. Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme 1 saat

9. Sınıf Seçmeli Dersler 4 saat