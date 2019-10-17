89.99 liraya uçma fırsatı Pegasus, 29 Mart-31 Ekim 2020’de yurtiçine 89,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Pegasus, 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı. 22 Ekim’e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan vatandaşlar, 29 Mart-31 Ekim 2020’de yurtiçine 89,99 TL, yurtdışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor. Pegasus’un mobil uygulamasını indirmek isteyenler, Apple Store ve Play Store’dan uygulamaya ulaşabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.