89.99 liraya uçma fırsatı
Pegasus, 29 Mart-31 Ekim 2020’de yurtiçine 89,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.17 Ekim 2019 Perşembe 12:04
Pegasus, 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı. 22 Ekim’e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan vatandaşlar, 29 Mart-31 Ekim 2020’de yurtiçine 89,99 TL, yurtdışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor.
Pegasus’un mobil uygulamasını indirmek isteyenler, Apple Store ve Play Store’dan uygulamaya ulaşabiliyor.
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