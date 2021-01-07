899 bin kilogram haşhaş ihale ile taşınacak
5 bin yıldan beri Anadolu topraklarında ürettiğimiz ve dünya lideri olduğumuz haşhaşın garantör alıcısı TMO, stoklarında bulunan haşhaş kapsulünü taşıma işi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Denizli Şube Müdürlüğü, Burdur Ajans Amirliği Bucak Tesisli Ekipte stoklu bulunan 288 Ton (219 Km) ve Acıpayam Ajans Amirliğinde stoklu bulunan 611 ton (284 Km) çuvallı haşhaş Kapsülünün Afyon Bolvadin AFF İşletme Müdürlüğüne taşıma işini ihaleye çıkardı.
Ülkemizde haşhaş tarımını Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Tokat ve Uşak olmak üzere toplam 13 ilde yıllık ortalama 70 bin üreticiyle yapıyor.
Üreticinin sürekli yanında olan TMO, morfin değeri yüksek, maliyeti düşüren ve üretim kapasitesini artıran tescilli tohumu sözleşmeli üretim kapsamında tüm üreticilere veriyor.
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