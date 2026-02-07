87 yaşındaki engelli adam alevler arasında can verdi!
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde tek başına yaşayan 87 yaşındaki bedensel engelli Bayram Aldemir, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi’nde sabah saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı.
İlçeye bağlı Karacalar Mahallesi'nde bedensel engelli Bayram Aldemir'in tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Bayram Aldemir'in cansız bedeni bulundu. Aldemir'in cenazesi Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.