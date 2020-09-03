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Spor 87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak
Spor

87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak

Organizasyon kapsamında 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası da gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:56:28 -
87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak

ANKARA (AA) - 87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile birlikte yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyon, 2 gün sürecek.

Söz konusu pistte 2000 yılından sonra ilk kez düzenlenecek organizasyonda yıldız atletler yarışacak. 42 branşta toplam 520 sporcunun mücadele edeceği şampiyonaya Lübnan'dan 3, Katar'dan da 6 atlet misafir statüsünde katılacak.

Organizasyonda 100 metre erkekler finali, aynı zamanda 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirilecek. Yarışta Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, 23 yaş altı rekortmeni Kayhan Özer ile geçen hafta 20 yaş altı rekorunu yenileyen Umut Uysal da boy gösterecek.

Şampiyona kapsamında ayrıca dekatlon ile heptatlon branşlarında birinciler belirlenecek.

Öte yandan, yarışlar sonunda belirlenecek kadro, 19-20 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


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