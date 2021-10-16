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Ekonomi 850 bin esnafa ve ailesine iyi haber
Ekonomi

850 bin esnafa ve ailesine iyi haber

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan maddeler, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 21:53:00 -
850 bin esnafa ve ailesine iyi haber

Buna göre 850 bin küçük esnafın kazancı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Vergiden muaf esnaf için düzenlenecek gider pusulası, fatura hükmünde olacak. Kanun teklifiyle mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilmelerine olanak tanınıyor. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme ölçütleri arasına ‘alış bedeli’ de ekleniyor.

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