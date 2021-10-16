850 bin esnafa ve ailesine iyi haber
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan maddeler, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Buna göre 850 bin küçük esnafın kazancı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Vergiden muaf esnaf için düzenlenecek gider pusulası, fatura hükmünde olacak. Kanun teklifiyle mükelleflerin defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilmelerine olanak tanınıyor. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’ndaki iktisadi kıymet değerlerinin değerleme ölçütleri arasına ‘alış bedeli’ de ekleniyor.