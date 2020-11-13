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Gündem '85 Yazı' sapkın eşcinsel filmi için yetkilileri göreve çağırıyoruz!
Gündem

'85 Yazı' sapkın eşcinsel filmi için yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Soysuzların soyu çürütme çabalarına bir yenisi daha eklendi. Biri 16 biri 18 yaşında olan iki buluğ çağındaki erkek çocuklarının sapkın eşcinsel yaşamını konu edinen '85 Yazı' isimli sinema filmiyle ilgili harekete geçmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:14:00 - 2020-11-13 22:20:35
'85 Yazı' sapkın eşcinsel filmi için yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Yeniakit.com.tr

Nesilleri yok etmek amacıyla gençler arasında körüklenmeye çalışılan sapkın ‘eşcinsellik’ furyasına yeni bir film daha eklendi. 16 ve 18 yaşında buluğ çağındaki iki gencin eşcinsel yaşamını konu edinen ’85 Yazı’ isimli film sessiz sedasız vizyona girdi.

Eşcinsellik sapkınlığa yeni bir film daha

Digital platformalarda özellikle Netflix’in başını çektiği eşcinsellik propagandasına sinemelar da yoğun bir şekilde destek sağlıyor. Aileleri yok etmeyi ve ahlaki değerleri yıkmayı hedefleyen LGBT ile çocuklara ve gençlere zehir enjekte ediliyor.

6 Kasım’da vizyona giren ’85 Yazı’ isimli bir film sapkınlık tohumlarının saçıldığı yeni bir rezilliğe imza attı. Biri 16 diğeri 18 yaşında olan buluğ çağındaki iki gencin eşcinsel yaşamını konu edinen film sessiz sedasız bir şekilde gösterime girdi.

Gençlere zehir enjekte ediyorlar 

Yaz mevsiminde geçen olayda 16 yaşındaki Alexis, Normandiya kıyılarında alabora olduğunda 18 yaşındaki David’in onu kurtarmasıyla başlayan iki buluğ çağındaki erkek arasında başlayan ilişki, ilerleyen sahnelerde cinsel birlikteliğe dönüşüyor.

Eşcinsel sapkınlığı doğal bir tercih ve hayat tarzı gibi göstererek çocukları daha küçükken böyle bir rezalete alıştırmak için bazen subliminal mesajlarla bazen de bu filmde olduğu gibi açık bir şekilde propaganda yapılıyor.

Yetkilileri göreve çağırıyoruz!

Peki LGBT lobisinin nesillere entegre etmeye çalıştığı bu rezalete kim dur diyecek? İki ergenin eşcinsel yaşamını konu edinen bu sapkın film sessiz sedasız vizyona girerken gençler bu ahlaksızlıktan nasıl korunacak? 

LGBT lobisinin, tuzağına düşürmeye çalıştığı çocukları ve gençleri  korumak için yetkililer harekete geçmezse nesil nasıl korunacak?

Ülkemizde gösterime giren bu aşağılık film için yetkililer derhal harekete geçmeli! Nesillere eşcinsel ahlaksızlığı aşılamaya çalışanlara karşı yetkili kişi ve kurumları göreve çağırıyoruz! Şimdi değilse ne zaman?

 

 

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Yorumlar

Adile

Iğrenç
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Emir

Eşcinsellik Tövbesi yok kadar büyük günahtır, onlarla Bereber olan onlardan daha büyük günah kazanır. 
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