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Aktüel 85 yaşındaki kadını dolandıran zanlılar yakalandı
Aktüel

85 yaşındaki kadını dolandıran zanlılar yakalandı

Sevda D'yi telefonla arayıp FETÖ bahanesiyle yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve 8 altın dişi aldığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:30:13 -
85 yaşındaki kadını dolandıran zanlılar yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 85 yaşındaki kadını telefonla arayıp FETÖ bahanesiyle dolandırdığı ve yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve 8 altın dişi aldığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gayrettepe Mahallesi'nde yolda yürüyen emekli öğretmen Sevda D'yi telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi "FETÖ adına adınıza hat açıldı. Hatlarla terör örgütüne yardım yapılıyor. Evinizde altınları ve paraları kontrol "edeceğiz. Terör örgütün elindekilerle uyuşuyor mu? Altınları kontrol edip geri vereceğiz." ifadelerini kullanarak evdeki altınları ve paraları hazırlayıp bir poşete koymasını istedi.

Çevredeki bazı vatandaşların telefon konuşmasına şahitlik etmesi ve polise bildirmesi sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis müştekinin evinin etrafına gizlenerek beklemeye başladı. İki şüphelinin evin önüne geldiğini ve bir şüphelinin içeri girdiğini belirleyen polis, Ahmet N'yi (19) elinde poşetle merdivenlerde, Abdullah U'yu (18) sokakta gözetleme yaparken gözaltına aldı.

Poşetin içinde yaklaşık 250 bin lira değerinde 8 bilezik, 10 cumhuriyet altını, 6 bin dolar, ziynet eşyaları ve 8 altın diş ele geçirildi.

Emniyete ifade vermek için gelen ve eşyaları kendisine teslim edilen müşteki Sevda D'nin dolandırıldığına ilişkin polislerce güçlükle ikna edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



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