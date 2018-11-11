85 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 85 yaşındaki alzaymır hastası Elmas Altınkurt için arama çalışması başlatıldı.11 Kasım 2018 Pazar 01:16
Cuma Mahallesi'nde perşembe gününden bu yana 85 yaşındaki alzaymır hastası Elmas Altınkurt'tan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Altınkurt için bölgede arama başlatıldı.
Çalışmalara katılan polis, İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası AKUT ekipleri, Altınkurt'un gidilebileceği bölgelerde iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
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