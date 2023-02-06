8.5 şiddetinde deprem mi geliyor? AFAD'dan açıklama

Sosyal medyada Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.5'lik depremler sonrası fay hattının koptuğu ve akşam saatlerinde 8,5 şiddetinde bir deprem beklendiği iddia edildi.

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Adana ve Şanlıurfa ile çevre illerde yaşanan şiddetli depremden sonra peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi.

Artçı depremlerin yanında Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğünde ayrı bir deprem daha yaşandı. Bu gelişmeler sonrası bazı sosyal medya hesaplarında paniğe yol açan paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlarda Kahramanmaraş'ta fay hattının koptuğu ve kopan fay hattı nedeniyle akşam saatlerinde 8.5 büyüklüğünde deprem olacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

Sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) kurum dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanında deprem sonrası Adana Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiayı yalanlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı'nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi.