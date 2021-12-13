85 gündür aktif olan yanardağ rekor kırdı! Bilanço ağırlaşıyor

Kanarya Adaları’ndan La Palma Adası’ndaki LA Cumbre Veja Yanardağı, 85 gün boyunca patlamaya devam ederek yerel rekor kırdı.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, aktif olarak bir rekor kırdı. İlk olarak 19 Eylül’de lav ve zehirli gaz püskürtmeye başlayan yanardağ 85 gündür patlamaya devam ediyor.

3 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi

Lav püskürten yanardağ bin 200 hektardan fazla alan etkilenirken, 3 bine yakın bina da kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.

İspanyol hükümeti, ada sakinlerine, yanardağ yıkımını yönetmelerine yardımcı olmak için 130 milyon Euro tahsis etti.