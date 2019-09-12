0553 313 94 23

84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu

Kayseri’de yaşayan 84 yaşındaki Kenan Sayan, 20 yıldır mücadele ettiği bağırsaklarındaki hastalığına Melikgazi Hastanesi’nde çareyi buldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu

Kayseri’de yaşayan 84 yaşındaki Kenan Sayan, 20 yıldır mücadele ettiği bağırsaklarındaki hastalığına Melikgazi Hastanesi’nde çareyi buldu.


84 yaşındaki Kenan Sayan, bağırsaklarında oluşan yara ve yaraya bağlı olan sağlık sorunlarından dolayı iltihap akıntısı hastalığına 20 yıl sonra çare buldu. Hastanın daha önce birçok yere gittiğini fakat gidilen yerlerde bölgedeki yarayı tespit edemedikleri için bir çözüm üretilemediğini söyleyen Kayseri Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Fatih Mutlu, yarayı alarak bölgedeki akıntıyı durdurduklarını ve hastanın durumunun çok iyi olduğunu belirtti.


20 yıldır teşhisin konulmamasından dolayı ameliyatların başarılı geçmediğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Fatih Mutlu, “Hastamız bize 1 hafta önce akıntı ve ağrı sebebi ile başvurdu ve yaptığımız incelemeler sonucunda, hastada Perianal Fistül diye adlandırdığımız ve bağırsakta makat yanında bir yere harici bir yol ulaşmasıyla oluşan Perianal Fistül kabul ettik. Bölgede oluşan apsesi vardı onları boşalttık ve yara pansumanını yaptık. Daha sonra rektoskopi yapalım dedik ve neticesinde çok nadir görülen hastalık olarak orada bir yara olduğunu gördük. Fistül de bu yaranın dibinden gelişiyordu. Onun için önce Soliter Rectal Ülseri tedavi ettik daha sonra Perianal Fistülünü de tamamen çıkardık. Bugün 4. gününde 20 senedir defalarca bu durumdan ameliyat olmuş hastamız ve bayağı bir dolaşmış ama bu teşhis konulmadığı için ameliyatlar da başarılı olamamış. Biz yarayı çıkarttık ve oluşan kanalı da çıkarttık hastamızı da taburcu edeceğiz” dedi.


84 yaşındaki Hastanın oğlu Nuri Sayan da, hastaneye ve doktorlara teşekkür ederek, “Babam yıllardır fistül rahatsızlığı ve iltihap yaşıyor ve devamlı bu hastalığı çekiyordu. Hastalığı da 20 yılın üzerinde bu hastalığı çekiyor ve gitmediğimiz hastane kalmadı. Kesin bir çözüm önerilmedi bize ve biz de aynı hastalığı olanlara sorduk onlardan da daha kötü olduğunu duyduk. Bağırsağının alınacağı, torba bağlanacağı ve ömür boyu bununla yaşayacağını söylemişlerdi. Babam da bu durumdan korktuğu için ameliyata yanaşmıyordu. Doktor beye geldik bayağı ilgilendi bizimle sağ olsun ve bu bölgedeki yaranın alınması gerektiğini yoksa kana karışacağını söyledi. Biz de doktor beye güvendik babamızı hastaneye yatırdık ama iyi ki de gelmişiz. Allah razı olsun babamın durumu da düzeldi” ifadelerinde bulundu.


84 yaşında olan ve 20 yıldır uğraştığı hastalığından kurtulan Kemal Sayan, ameliyattan sonra hiçbir şikayetinin kalmadığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Hastane olarak herkes elinden geleni yapıyor. Bağırsağımda fistül vardı ve oradan devamlı iltihap çıkıyormuş oraları temizledi doktorumuz. Ellerine sağlık bu dertten kurtulduk. Oradaki akıntı 20 senedir vardı ve ben kendi kendime pansuman ederdim ama buraya geldik ve hocamız yaraların üzerini kapattığını söyledi ve apseleri de alarak temizlemiş. Şimdi hiçbir şikayetim yok.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren kazası: 50 ölü
    1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren..
    2. Manisa’da yenidoğan hasta sevkinin..
    3. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    4. Fransa Ulusal Meclis Başkanına..
    5. Taş medreseliler ‘12 Eylül Darbesi’nde..
    6. İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık..
    7. Johnson'ın Kraliçe'ye yalan söylediği..
    8. Diyarbakırlı ailelere Çorumlu..
    9. Edirne'de Tarihi köprünün ayaklarında..
    10. Yaşlı kadına gaspçı şoku
    11. Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam..
    12. Galatasaray'ın yeni su sponsoru Aroma
    13. Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    14. Safranbolu Belediyesi çalışmalarını..
    15. Kartal’ın ilk Satranç Akademisi..
    16. Kırıkkale'de yangın
    17. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    18. Eylem yapan ailelerle HDP’liler..
    19. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    20. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    21. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    22. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    23. İtirafçı olan askeri lise öğrencisine..
    24. ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri..
    25. Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
    26. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    27. U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday..
    28. Bakan Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
    29. Memur-Sen Genel Başkanı Ali..
    30. ANALİZ - Brexit çıkmazının yeni..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı