8+3 yabancı kuralı kararı iyi mi oldu, kötü mü?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi gelir gelmez ciddi kararlar silsilesine imza attı kuşkusuz..

Özellikle bir önceki yönetimin ilan ettiği gibi 7+4’e düşmesi beklenen yabancı oyuncu sayısı yine Kulüpler Birliği’nin özel ricasıyla 8+3 olarak devam etti... Ve yine yayıncı kuruluş ile de 2.2 milyar lira üzerinden 2 yıllık sözleşme imzalandı...

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