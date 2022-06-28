8+3 yabancı kuralı kararı iyi mi oldu, kötü mü?
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi gelir gelmez ciddi kararlar silsilesine imza attı kuşkusuz..
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi gelir gelmez ciddi kararlar silsilesine imza attı kuşkusuz..
Özellikle bir önceki yönetimin ilan ettiği gibi 7+4’e düşmesi beklenen yabancı oyuncu sayısı yine Kulüpler Birliği’nin özel ricasıyla 8+3 olarak devam etti... Ve yine yayıncı kuruluş ile de 2.2 milyar lira üzerinden 2 yıllık sözleşme imzalandı...
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