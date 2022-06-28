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Spor 8+3 yabancı kuralı kararı iyi mi oldu, kötü mü?
Spor

8+3 yabancı kuralı kararı iyi mi oldu, kötü mü?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi gelir gelmez ciddi kararlar silsilesine imza attı kuşkusuz..

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:37:00 -
8+3 yabancı kuralı kararı iyi mi oldu, kötü mü?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi gelir gelmez ciddi kararlar silsilesine imza attı kuşkusuz..

Özellikle bir önceki yönetimin ilan ettiği gibi 7+4’e düşmesi beklenen yabancı oyuncu sayısı yine Kulüpler Birliği’nin özel ricasıyla 8+3 olarak devam etti... Ve yine yayıncı kuruluş ile de 2.2 milyar lira üzerinden 2 yıllık sözleşme imzalandı...

 

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Yorumlar

Orhan

11+11 daha iyi. 11 yabanci yedekde lazim

DRSN

TÜRK FUTBOLU HAPI YUTTU ANADOLU TAKIMLARI ANADOLU GENÇLERİNİN SPORA YÖNELME İSTEKLERİ BİTTİ SAYIN SPOR BAKANI BOŞUNA TESİS YAPMA KAPİTALİSTSPOR İSTANBUL KULUPLERİ YİYİP İÇECEKLER 3 KULÜP TÜRKİYEDE FUTBOLU KATLEDECEKLER GENÇLER GEÇMİŞ OLSUN ANADOLUDA YETENEYİNİZ OLSADA FUTBOLCU OLAMAYACAKSINIZ
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