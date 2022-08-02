83 üniversitemiz en az bir alanda dünya liginde

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı "2021-2022 yılı bilim alanı sıralaması" açıklandı. URAP'ın internet adresinden kamuoyuna bugün duyurulacak listede, üniversiteler, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi. URAP dünya alan sıralamasında İTÜ 28 bilim alanında, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi 22’şer bilim alanında yer aldı.

Üniversiteler incelendiğinde, 78 alanın 21'inde Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak bu yıl da dünya liderliğini sürdürdü. Harvard Üniversitesinin ardından Çin'den Tsinghua Üniversitesi 13 alanda dünyanın en iyisi oldu. İngiltere'den Oxford Üniversitesi 6 alanda dünya birincisi olmayı başardı.

Türkiye sağlıkta ön sırada

Bir önceki alan sıralamasında Türk üniversiteleri, sıralama kapsamındaki 62 alanın 26'sında yer almıştı. Bu yıl alan sayısı 78'e çıkartıldı ve her alanda sıralanacak üniversite sayısı, en az yüzde 50 artırıldı. Açıklanan sıralamada ise Türk üniversiteleri, 78 alanın 46'sında yer almayı başardı.

Türk üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar, tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik alanları oldu. Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına geçen yıl Türkiye'den 23 üniversite, bu yıl ise 78 üniversite girdi. Mühendislik alanına giren üniversite sayısı ise geçen yıl 23 iken bu yıl 36'ya çıktı. Kimya bilim alanında dünya sıralamasına bu yıl 32 üniversite girmeyi başarırken, teknoloji alanına 27 ve biyoloji alanına da 25 üniversite girdi.

Fizik, matematik ve malzeme bilimleri alanlarına ise 14 üniversite girdi. Bu yıl ilk kez sıralama listesine alınan cerrahi alanına ise 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı. Türkiye'nin, alan sıralamasında geçen yıl 31 üniversitesi varken, 2021-2022 alan sıralamasında 83 üniversite en az bir sıralamada yer almayı başardı.