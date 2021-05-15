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Gündem 83 milyon Filistin için kıyamda
Gündem

83 milyon Filistin için kıyamda

Bir bayramı daha Müslümanlara zehir eden katil İsrail’e cuma günü Türkiye’nin dört bir yanında öfke vardı...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:06:00 -
83 milyon Filistin için kıyamda

Diyanet’çe hazırlanan cuma hutbesinde, hak ve hukuk tanımayan, insaf ve vicdandan yoksun zalimlerin, Filistinlilerin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ettiği hatırlatılarak bu mübarek günlerin hürmetine Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs’ün İsrail’in işgalinden kurtulması için dua edildi. Cuma namazı sonrası tüm camilerde Doğu Kudüs ve Gazze’deki saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazları kılındı, protesto gösterileri düzenlendi. Başta İHH ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) olmak üzere STK’lar öncülüğünde düzenlenen sosyal mesafeli gösterilerde, vatandaşlar Filistin’i destekleyen pankartlar taşıdı. Türk ve Filistin bayraklarını ellerine alan Müslümanlar, terörist İsrail aleyhine sloganlar atarak mazlumlar için birlik çağrısı yaptı. Bornova Bilal Saygılı Camii’nde cuma namazının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan İHH yetkilisi Halit Çelik, İsrail’in zulmünün yıllardır devam ettiğini ama artık sözün bittiği yerde olduğumuzu belirterek, “İsrail’in de onu kullanan ve destekleyen Batı’nın da maskesi düşecek” diye konuştu.

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